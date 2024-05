Pugilista inglês morre em combate com português

O pugilista inglês, Sherif Lawal, de 28 anos, morreu este domingo durante o combate frente ao português Malam Varela.

De acordo com o jornal britânico The Sun, o combate realizou-se no Harrow Leisure Centre, em Londres, e foi interrompido de imediato quando o atleta perdeu a consciência, depois de ter sido atingido na têmpora.

Segundo a publicação, o atleta ainda recebeu assistência no ringue durante cerca de 20 minutos, tendo sido depois transportado de urgência para o Northwick Park Hospital, onde foi declarado o óbito horas depois.

O The Sun cita ainda uma testemunha que lamentou a morte do atleta na sua estreia como profissional: "É inacreditavelmente triste. Era a sua estreia como profissional - morreu enquanto perseguia o seu sonho."

"O seu combate era o primeiro do cartaz, mas o evento foi cancelado e os restantes três combates anulados depois de Sherif ter sido levado para o hospital. Isso mostra bem a gravidade da situação", descreveu a testemunha.

Segundo explicou, tudo aconteceu "no quarto e último assalto, com a guarda levantada, levou uma direita na têmpora".

Desde a trágica notícia da morte de Sherif, têm sido várias as homenagens nas redes sociais.

Sherif praticava boxe desde 2018 e estreava-se como profissional neste combate.