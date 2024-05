“Não é hora de voltar para casa”. Há alerta para inundações severas no Rio Grande do Sul

O nível dos rios vai voltar a subir no estado brasileiro de Rio Grande do Sul e as autoridades alertam, mais uma vez, para inundações severas.

Eduardo Leite, o governador do Estado, recorreu às redes sociais para, mais uma vez, pedir à população que evite zonas de risco.

“Preciso renovar o alerta e dar a gravidade da situação que a gente vivência”, disse o governador, acrescentando que “infelizmente esta chuva vai seguir segunda-feira e vai continuar a agravar-se”.

“Insisto: não é hora de voltar para casa. Não é hora de estar em áreas de riscos, nós precisamos de proteger as pessoas”, disse.

O governador pede, por isso, a todas as pessoas que “acreditem nos alertas” e que “evitem o risco”.

“Depois vamos estar juntos para poder reconstruir e restabelecer, mas neste momento, salvar vidas, protegerem-se, ficarem em segurança, por favor”, insistiu.

Até agora, há registo de 145 mortes e 132 desaparecidos. Mais de 2,1 milhões pessoas foram diretamente afetadas em todo o estado. Quase 620 mil foram obrigadas a abandonar as suas casas.