Gaza diz que sistema de Saúde está a poucas horas do colapso

O Ministério da Saúde na Faixa de Gaza alertou esta segunda-feira que o sistema de saúde no enclave palestiniano, em guerra há mais de sete meses com Israel, está "a horas de entrar em colapso" devido à falta de combustível.

"Estamos a horas de um colapso do sistema de saúde na Faixa de Gaza devido à ausência do combustível necessário para operar geradores hospitalares, ambulâncias e transporte de pessoal", alertou o Ministério da Saúde no território palestiniano, controlado pelo Hamas.