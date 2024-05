Dínamo Bucareste. Jornalista romeno sugere que irmão gémeo joga no lugar de Edgar Ié

Edgar Ié, que foi formado no Sporting e já passou pelo Barcelona, assinou pelo Dínamo de Bucareste no mercado de inverno, depois de ter rescindido com o Basaksehir. Mas, segundo o jornalista, o clube está descontente com o desempenho do jogador e, por isso mesmo, desconfia que quem estará a jogar é o irmão gémeo, Edelino Ié - que alinha pelo clube Tluchowia Tlucho, da quarta divisão da Polónia.

Edgar e Edelino Ié são dois gémeos de 30 anos que jogam futebol e vestem, respectivamente, as camisolas do Dínamo de Bucareste, da Roménia, e do Tluchowia Tluchow, da Polónia. Ou pelo menos assim se pensava, já que a dúvida foi lançada pelo jornalista romeno Daniel Sendre, que levantou suspeitas sobre o caso perante o fraco rendimento de Edgar nos últimos jogos pelo Dínamo.

Para dar ainda mais força à suspeita, um outro jornalista, Emanuel Rosu, terá pedido a Ié que mostrasse a sua carta de condução e este terá recusado.



Agora, segundo o que o jornalista Daniel Sendre escreve, os responsáveis da equipa estarão mesmo "a considerar um teste de ADN" para averiguar quem é o jogador que tem vestido a camisola do clube.

De acordo com a imprensa romena, o jogador teria até o salário mais elevado do plantel do Dínamo, devido à sua experiência em diversos clubes europeus. Edgar Ié já jogou em Espanha - Barcelona e Villarreal-, Portugal -Belensenses e Sporting-, França -Lille e Nantes-, Países Baixos -Feyenoord- e também nos turcos do Trazbonspor. Edgar chegou até a ser convocado para a Seleção Nacional por Fernando Santos, em 2017, mas depois optou por representar a Guiné-Bissau.



Dínamo diz que tudo não passa de "uma calúnia"

Entretanto, o Dínamo Bucareste emitiu, esta tarde, um comunicado no qual desmente estas suspeitas e assegura não ter dúvidas de que o jogador que tem nos seus quadros é Edgar Ié, e não o irmão gémeo.

"Uma mentira, uma calúnia, um ataque cancerígeno ao clube. Uma notícia falsa, que surgiu no Facebook, no dia do jogo contra o Aradenians da UTA, e foi promovida, em poucas horas, pela comunicação social romena, e reproduzida pela imprensa internacional, como a BBC, Marca ou Record", refere o comunicado.

"Dizer que o Dínamo Bucarest duvida que não tenha contratado Edgar Miguel Ié, mas sim o seu irmão gémeo, Edelino Miguel Ié, é uma mentira, uma calúnia e um ataque cancerígeno contra o clube. O Dínamo Bucareste contratou Edgar Miguel Ié, um jogador comunitário, através da uma sociedade de empresários reconhecida a nível europeu", esclarece.

"Estamos a falar de transparência e, acima de tudo, legalidade. Edgar Miguel Ié recebeu um certificado de transferência internacional emitido pela Federação turca, verificado pela Federação Romena de Futebol (FRF) e pela FIFA, foi registado pela Liga Profissional de Futebol (LPF), recebeu um certificado de registo da Inspeção Geral da Imigração (IGI), provas claras de que o nosso Estado tem um registo da sua estadia na Roménia", acrescenta.

O departamento de comunicação do Dínamo refere ainda que, "além desta posição para os adeptos" e imprensa, o clube vai avançar com "um processo para levar o autor desta informação errónea a tribunal por danos graves à imagem do clube".