Concorrente expulso da Eurovisão deverá ser acusado de ameaça

Joost Klein, o representante dos Países Baixos na Eurovisão que acabou expulso do concurso, deverá ser acusado do crime de ameaça contra um funcionário da produção do programa.

À Associated Press, o porta-voz da polícia sueca, Jimmy Modin, avança que a investigação já terminou e que uma decisão sobre as acusações deverá ser conhecida nas próximas semanas.

“O suspeito foi interrogado, mas nunca detido. Os funcionários alvo destas ameaças são funcionários da Eurovisão”, esclareceu Emil Andersson, responsável pelo caso, à cadeia televisiva sueca SVT, citada pela AP.

Segundo o jornal sueco Aftonbladet, o artista neerlandês confessou às autoridades ter atacado com um murro uma fotógrafa nos bastidores, após a sua atuação na semifinal de quinta-feira, tendo partido a câmara fotográfica. Fonte da organização indicou à publicação que a fotógrafa recebeu apoio psicológico após o incidente.

Esta notícia contradiz a versão contada pela emissora pública dos Países Baixos, a AVROTROS, que indicou que existiu apenas uma troca de palavras entre Joost e a fotógrafa em questão.

No sábado, a organização da Eurovisão anunciou a expulsão do concorrente dos Países Baixos, já depois de ter faltado a dois ensaios gerais do concurso na sexta-feira.