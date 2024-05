​Mais de quatro mil pessoas retiradas de zonas fronteiriças da região de Kharkiv

"Um total de 4.073 pessoas foram evacuadas", escreveu o governador Oleg Synegubov nas redes sociais, um dia depois de as forças russas terem reivindicado a responsabilidade pela captura de cinco aldeias na região.

Mais de quatro pessoas foram retiradas das zonas fronteiriças da região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, na sequência de uma ofensiva transfronteiriça russa surpresa que começou na sexta-feira, anunciou este domingo o governador local.

Na sexta-feira, a Ucrânia afirmou que a Rússia tinha lançado um ataque na região de Kharkiv, fazendo pequenos avanços numa zona fronteiriça da qual tinha sido afastada há quase dois anos.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou, num discurso proferido no sábado à noite, que as tropas ucranianas tinham levado a cabo contra-ataques em aldeias fronteiriças na região de Kharkiv.

"Interromper os planos ofensivos russos é agora a nossa tarefa número um", assegurou Zelensky.

Há semanas que as autoridades de Kiev têm vindo a alertar para a possibilidade de Moscovo tentar atacar as regiões fronteiriças do nordeste, ganhando vantagem numa altura em que a Ucrânia enfrenta atrasos na ajuda ocidental e falta de soldados.