Independentistas perdem maioria após 14 anos, Socialistas vencem na Catalunha

Os partidos independentistas perderam a maioria que tinham no parlamento da Catalunha nas eleições regionais deste domingo, que os socialistas venceram, segundo dados oficiais quando estavam contados 90% dos votos.

Os três partidos independentistas que desde há 14 anos têm maioria no parlamento autonómico e se aliam para viabilizar sempre governos independentistas, deverão eleger este ano cerca de 60 deputados. Para a maioria absoluta são necessários 68.

Trata-se da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC, esquerda, atualmente à frente do governo regional), do Juntos pela Catalunha (JxCat, de direita) e da Candidatura de Unidade Popular (CUP, de esquerda).

Já o Partido Socialista da Catalunha (PSC) deverá superar os 40 deputados e passará a ter o maior grupo parlamentar na assembleia regional. Precisará, no entanto, de acordos com outros partidos - de governo ou parlamentares - para ficar com o poder.

Por sua vez, o candidato do Cidadãos (direita liberal), Carlos Carrizosa, que perdeu os seis lugares no parlamento da Catalunha nas eleições regionais, garantiu que o partido não desapareceu e voltará a apresentar-se nos próximos atos eleitorais.

"Há partidos rivais que estão a suspirar para que desapareçamos, há um monte de ‘haters’ nas redes sociais e, para esses, tenho uma má notícia: o Cidadãos vai voltar a apresentar-se às próximas eleições", declarou o cabeça de lista.

Quando estavam escrutinados quase 96% dos votos, o Cidadãos não conseguiu eleger qualquer deputado para o ‘Parlament’ catalão, perdendo os seis deputados eleitos em 2021.

O partido tinha conquistado cerca de 21.600 votos, muito longe dos 36 eleitos e do milhão de votos com que venceu as eleições regionais de 2017, em pleno processo do independentismo catalão.