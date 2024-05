Catalunha vai a votos neste domingo

A Catalunha, no nordeste de Espanha, vota este domingo em eleições autonómicas, com a incógnita sobre se os independentistas continuarão à frente do governo regional, como nos últimos 14 anos, ou se se abre uma nova etapa liderada pelos socialistas.

As últimas sondagens são já de segunda-feira passada - a lei espanhola não as permite nos cinco dias anteriores às eleições - e davam todas uma vitória clara ao Partido Socialista, mas sem maioria absoluta.

Em segundo lugar nas sondagens surgia o Juntos pela Catalunha (JxCat, centro-direita), do ex-presidente autonómico Carles Puigdemont, que vive na Bélgica desde 2017 para escapar à justiça espanhola, após ter protagonizado uma declaração unilateral de independência. Fez a campanha para estas eleições a partir do sul de França, numa zona perto da fronteira que designa como "Catalunha Norte".

Tanto Carles Puigdemont como o candidato socialista, Salvador Illa, ganharam terreno nas últimas semanas, segundo a evolução das sondagens, em detrimento do atual presidente regional, Pere Aragonès, da também independentista Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), que surgiu nos estudos mais recentes em terceiro lugar depois de ter iniciado a campanha a disputar o segundo com o JxCat.

A Catalunha tem governos nacionalistas e independentistas há 14 anos consecutivos, sendo que desde 2017 resultam de "geringonças" parlamentares porque os partidos que defendem a separação de Espanha deixaram de ser os mais votados.

Segundo as sondagens, este ano, pela primeira vez em mais de uma década, não há garantia de maioria absoluta independentista no parlamento catalão, lançando ainda mais incerteza sobre os cenários pós-eleitorais e a formação do próximo governo regional (Generalitat).