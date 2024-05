Assédio online a manifestantes pró-palestina intensifica-se nos Estados Unidos

Mais tarde, a Canary Mission publicou uma foto de Sayed no X e no Instagram com a legenda: “Apologista dos crimes de guerra do Hamas”, uma referência aos ataques realizados pelo grupo islamita a 7 de outubro, quando cerca de 1200 pessoas foram mortas e 253 feitas reféns do lado israelita.

Em resposta a esse ataque, Israel lançou uma ofensiva militar na Faixa de Gaza que matou quase 35 mil palestinos, segundo números avançados as autoridades de saúde de Gaza.

"Eu não estava lá para dizer que apoiava o Hamas. Não estava lá para dizer que odiava Israel."

Alguns internautas não demoraram a comentar a publicação. “Esta p… não tem futuro” ou “Candidata à deportação para Gaza”, pode ler-se nos comentários.

Embora Sayed apoie há muito tempo a causa palestiniana, esta tinha sido a primeira vez que participava numa manifestação pró-Palestina na universidade.

“A minha reação inicial foi de choque absoluto”, lembrou Sayed, uma estudante do segundo ano, de 20 anos. "Eu não estava lá para dizer que apoiava o Hamas. Não estava lá para dizer que odiava Israel. Estava lá para dizer que o que está a acontecer na Palestina está errado."

Respondendo a perguntas feitas pela Reuters através do website da organização, a Canary Mission afirmou que o seu objetivo é trabalhar “sem parar” para combater a “onda de antissemitismo” que tem crescido nos campos universitários americanos desde 7 de Outubro e que isso inclui expor pessoas que apoiam o Hamas.