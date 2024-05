Israel ordena evacuação do centro de Rafah para expandir operações

O exército israelita pediu aos residentes do centro da cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, que evacuassem para a zona humanitária segura de Al-Mawasi,.

A mensagem foi deixada nas redes sociais do porta-voz em árabe.

Mais de 150 mil pessoas já fugiram da cidade desde o início da operação militar.



“Está numa zona de combate perigosa. O Hamas está a tentar reconstruir as suas capacidades na região e é por isso que as IDF trabalharão com grande força contra organizações terroristas na região em que está presente. Portanto, todos aqueles que vivem nestas áreas expõem-se a si próprios e às suas famílias ao perigo”, diz a mensagem.