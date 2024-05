Hamas: esforços de cessar-fogo em Gaza de volta à estaca zero

O grupo militante palestino Hamas declarou, esta sexta-feira, que os esforços para chegar a um cessar-fogo na Faixa de Gaza estavam de volta à estaca zero depois de Israel rejeitar um plano de mediadores internacionais. A Casa Branca indicou que está a tentar manter Hamas e Israel a falar "mesmo que virtualmente".

O Hamas disse em comunicado que consultaria outras fações palestinianas sobre a estratégia de negociações para interromper sete meses de guerra desencadeada pelo ataque mortal de 7 de outubro a Israel.

Horas antes, as Nações Unidas alertaram que a ajuda a Gaza poderia ser interrompida, dias depois de Israel ter assumido o controlo esta semana da passagem de Rafah entre Gaza e o Egipto, uma rota vital de abastecimento para o devastado enclave palestiniano.

Apesar da forte pressão dos EUA, Israel disse que vai prosseguir com um ataque à cidade de Rafah, no sul de Gaza, onde mais de 1 milhão de deslocados procuraram refúgio e as forças israelitas dizem que há militantes do Hamas entrincheirados.

Os tanques israelitas capturaram a estrada principal que divide as secções oriental e ocidental de Rafah, cercando efectivamente a parte oriental da cidade, num ataque que fez com que Washington atrasasse a entrega de alguma ajuda militar.