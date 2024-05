Rússia pode contar com Guiné-Bissau como aliado permanente

As declarações de Embaló, numa conferência de imprensa com Putin, foram disponibilizadas pela presidência guineense.

"Na Guiné-Bissau mais de 70% dos nossos quadros militares foram formados na antiga URSS para ver qual a ligação que há entre nós e a Rússia", declarou Embaló.

Como exemplo, o Presidente guineense apontou para dois dos elementos que compõem a sua delegação, o seu conselheiro político, Fernando Delfim da Silva, e o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Biague Na Ntan.

Ambos, salientou Embaló, fizeram a sua formação superior nas academias russas.

O Presidente guineense instou Vladimir Putin a visitar a Guiné-Bissau assim que fizer um périplo por África e ainda apelou a que o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov visite Bissau.

"Já recebemos todo o mundo, mas nós na Guiné-Bissau só recebemos o vosso embaixador. Agora estamos à espera de receber alguém ao nível do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei (Lavrov) e outros responsáveis russos", defendeu Embaló.

O Presidente guineense notou que tinha deixado para o encontro à porta fechada com Putin a discussão sobre as necessidades do seu país e as parcerias que poderão ser desenvolvidas entre a Guiné-Bissau e a Rússia.