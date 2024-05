Rússia lança ofensiva à região de Kharkiv. Zelensky confirma "batalha feroz"

A Rússia lançou esta sexta-feira um ataque terrestre à cidade ucraniana de Kharkiv, abrindo uma nova frente na guerra e intensificando a pressão na segunda maior cidade da Ucrânia.

Em conferência de imprensa, o presidente Volodymyr Zelensky confirmou a “nova onda de contraofensiva” em direção a Kharkiv, descrevendo-a como uma “batalha feroz”.

“A Ucrânia enfrentou-os com tropas e artilharia”, indicou Zelensky, com o ministro da Defesa ucraniano a indicar que foram colocados reforços no local e que a Rússia atacou a cidade de Vovchansk por volta das 5 horas da manhã (3h00 em Lisboa)

Kiev tinha avisado para uma ofensiva da Rússia na região, como sinal de preparação para uma ofensiva esta primavera ou no verão.

“Por agora, estes ataques foram contidos e batalhas de variadas intensidades continuam”, assegurou o ministro da Defesa, Rustem Umerov.

À Reuters, uma fonte militar ucraniana indicou que as forças russas avançaram um quilómetro dentro da fronteira ucraniana, em Vovchansk, e que o objetivo passa por pressionar as tropas ucranianas até 10 quilómetros dentro de território da Ucrânia no esforço de criar uma “zona-tampão”.