Eurovisão. França e Alemanha consideram "inaceitáveis" protestos de apelo ao boicote de Israel

Os governos alemão e francês consideraram esta sexta-feira “inaceitáveis” os protestos de apelo à proibição da participação de Israel no 68.º Festival Eurovisão da Canção e ao boicote do concurso por parte de outros países.



A edição deste ano do concurso, a decorrer em Malmö, na Suécia, na qual participam representantes de 37 países e cuja final é disputada no sábado, está a ser marcada pelo conflito israelo-palestiniano.

Esta sexta-feira, a ministra alemã da Cultura, Claudia Roth, classificou de “inaceitáveis” os protestos e apelos ao boicote da participação de Israel na final do concurso – para a qual foram selecionados representantes de 26 países -, numa publicação partilhada nas redes sociais.

A governante considerou “aterrorizante” o reforço anunciado das medidas de segurança na Suécia, para proteger os cidadãos israelitas e os judeus em geral.

“O antissemitismo, o ódio e a violência não têm lugar num evento musical tão importante”, lê-se ainda na publicação.

Também o ministro francês dos Assuntos Europeus, Jean-Nöel Barrot, considera “inaceitável” a “pressão sobre os artistas” nos apelos a um boicote a Israel na final do Festival Eurovisão da Canção.

“Numa altura em que a liberdade criativa está ameaçada em todo o mundo, a Europa deve continuar a defender, em alto e bom som, este princípio essencial da democracia”, defendeu, numa entrevista ao jornal Liberation, publicada esta sexta-feira e citada pela Agência France Presse.

Recordando que “a política não tem lugar na Eurovisão”, o governante disse que, “no caso particular da Eurovisão, as pressões são contrárias ao espírito do concurso, cujo lema é ‘Unidos pela música’, e que pretende reunir os povos da Europa, e não só, em torno da criação artística”. Algo que “deve permanecer no coração da competição.”

Jean-Nöel Barrot defendeu que o Festival Eurovisão da Canção “desempenha um papel importante no reforço permanente do sentimento de pertença a uma cultura comum”, considerando que “permite aproximar os europeus através da música, ultrapassando as barreiras linguísticas (...) e [fazê-los] descobrir o melhor da cultura europeia”.

“É um bem precioso que deve ser preservado”, disse.

A 68.ª edição do Festival Eurovisão da Canção está a ficar marcada pelo conflito israelo-palestiniano, que dura há décadas, mas intensificou-se após um ataque do grupo palestiniano Hamas em Israel, em 07 de outubro, que causou quase 1.200 mortos, com o país liderado por Benjamin Netanyahu a responder com uma ofensiva que provocou mais de 34 mil mortos na Faixa de Gaza, segundo balanços das duas partes.

Desde que se soube que Israel iria participar no concurso, representado por Eden Golan, vários apelos foram feitos por representantes políticos e artistas europeus à EBU para que a participação do país no concurso fosse vetada.

Entre os vários apelos, no final de março, representantes de nove países, incluindo Portugal, assinaram uma carta na qual pediam um “cessar-fogo imediato e duradouro” na guerra na Palestina e o regresso de todos os reféns israelitas.

Na altura, a EBU recordou que o festival é um evento “apolítico”. No entanto, em 2022 foi decidida a expulsão da Rússia do concurso na sequência da invasão da Ucrânia.

No dia em que decorreu a segunda semifinal, na qual Israel competia, milhares de pessoas percorreram as ruas de Malmö a pedir a expulsão do país do concurso, num protesto convocado pela plataforma Parem Israel, pela paz e por Palestina livre, que agrupa mais de 60 organizações.