Dia da Europa. Monumentos europeus e nacionais iluminaram-se para apelar ao voto

Por cá, cerca de trinta edifícios estiveram iluminados de azul, entre os quais a Torre de Belém, a Assembleia da República, a Câmara Municipal de Lisboa e o Cristo Rei, em Almada. Mas de Norte a Sul do país estiveram iluminados outros tantos edifícios - o Castelo de Bragança, a Câmara Municipal de Guimarães, o Teatro Municipal de Matosinhos e a escultura "Anémona", os edifícios dos Paços do Concelho de Coimbra e de Tomar, o Centro de Congressos das Caldas da Rainha, o edifício da Câmara Municipal de Portalegre, as Portas da Cidade de Ponta Delgada (Açores), bem como os edifícios dos Paços do Concelho de Tavira, Faro e de Angra do Heroísmo (Açores).

Muitos dos monumentos iluminaram-se para mostrar o slogan da campanha eleitoral "Usa o teu voto. Ou outros decidirão por ti" ou apenas com as cores da bandeira europeia - azul e amarelo. No total, as mensagens a apelar ao voto surgiram em mais de 60 cidades por toda a Europa.

O Arco do Triunfo em Paris e o Coliseu de Roma, entre muitos outros monumentos na União Europeia estiveram iluminados neste dia 9 de maio, para assinalar o Dia da Europa e a contagem decrescente para as eleições europeias, que se realizam entre 6 e 9 de junho.

De acordo com uma nota do Parlamento Europeu (PE), o objetivo destas estas iluminações é "enviar uma mensagem de união a 440 milhões de cidadãos europeus sobre a importância que as eleições europeias terão para o futuro de todos".

Entre os dias 6 e 9 de junho de 2024, os eleitores vão poder escolher os 720 deputados ao Parlamento Europeu (PE) para os próximos 5 anos. Por Portugal, são eleitos 21 eurodeputados.

A edição deste ano do Dia da Europa realiza-se 45 anos após as primeiras eleições europeias de 1979.

Recorde-se que o Dia da Europa é comemorado anualmente a 9 de maio, para festejar a paz e a unidade do continente europeu. Neste dia, em 1950, o então ministro dos Negócios Estrangeiros francês Robert Schuman proferiu a "Declaração Schuman", na qual propôs a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a base fundadora do que é atualmente a UE. Esta nova forma de cooperação política na Europa tornaria impensável uma guerra entre os países europeus.



O dia 9 de maio "não é apenas um dia de memória, mas também um dia para considerar o nosso futuro comum. A proximidade do dia com a data das eleições europeias torna-o, mais do que nunca, uma ocasião significativa", explica a nota do PE.