Comboios na Lua? Já existe um estudo para uma ferrovia lunar

Um comboio na Lua está mais perto de ser verdade, pelo menos, na teoria. O programa "Innovative Advanced Concepts" (NIAC), da NASA, que tem como objetivo o desenvolvimento de projetos com conceitos de "ficção científica" para o futuro da exploração espacial, aprovou o financiamento para um estudo do projeto da NASA para a construção de uma linha de comboio na Lua.

O projeto "Flexible Levitation on a Track" (FLOAT) foca-se no conceito para a criação de um "comboio" que levita na Lua e passou agora para a segunda fase do programa NIAC.

Segundo a agência, este projeto poderá resultar numa solução para o transporte de materiais através da superfície lunar já na década de 2030 e, de acordo com a equipa do projeto, esta poderá tornar-se numa forma fiável e autónoma de transportar recursos extraídos na Lua.

"Queremos construir o primeiro sistema ferroviário lunar, que proporcionará um transporte fiável, autónomo e eficiente da carga útil na Lua", escreveu Ethan Schaler, engenheiro de robótica do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e responsável pelo projeto. "Um sistema de transporte robótico duradouro e de longa duração será fundamental para as operações diárias de uma base lunar sustentável na década de 2030."

Ao contrário dos "caminhos de ferro" terrestres, esta rede de transporte lunar não vai ter carris fixos. De acordo com o projeto inicial da NASA, o FLOAT assentará em robots magnéticos sem motor que levitarão sobre carris para reduzir a abrasão da poeira na superfície lunar. As "carruagens" serão montadas nestes robots e vão deslocar-se a cerca de 1,61 km/h, podendo transportar cerca de 100 toneladas de material por dia, de e para a futura base lunar da NASA.

O princípio é o mesmo dos comboios maglev na Terra, que utilizam fortes campos eletromagnéticos para impulsionar carruagens sem energia ao longo dos carris, sendo os próprios carris a fornecerem a energia e não o veículo em si. Schaler propõe criar carris flexíveis para que possam ser “desenrolados” diretamente na superfície lunar.

Estes foram concebidos para reduzir o tempo de construção, uma vez que, se a base lunar mudar, estes carris podem ser simplesmente enrolados e deslocados para outro local.

O objetivo da NASA é enviar astronautas para a Lua em 2026, no âmbito da missão Artemis da agência para a criação de uma base lunar permanente para ajudar a futura exploração espacial.

Jim Free, administrador associado da NASA para o desenvolvimento de sistemas de exploração, disse recentemente aos jornalistas que a agência espacial iria provavelmente construir mais do que um campo base como parte das aterragens Artemis.

Além do FLOAT, a NASA está a financiar outros projetos futuristas. Para a fase seguinte avançaram outros cinco, que incluem telescópios baseados em fluidos e um foguetão movido a plasma.