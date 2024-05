Universidade em Dublin chega a "acordo histórico" com estudantes de protesto pró-Palestina

Por todo o mundo, a última semana tem sido marcada por manifestações pró-Palestina em universidades e confrontos com as forças de segurança. Em Dublin, na Universidade de Trinity, os protestos de estudantes acabaram pacificamente e com um acordo “histórico” que pede o fim das ligações académicas com Israel devido à guerra na Faixa de Gaza.

Cerca de 100 estudantes montaram um acampamento no interior do recinto universitário na passada sexta-feira, dia 3 de maio, bloqueando o acesso de turistas e fazendo a universidade perder mais de 350 mil euros em receitas de visitas ao Livro de Kells, um manuscrito celta com 1.200 anos que é uma das maiores atrações turísticas de Dublin e da Irlanda.

Esta quarta-feira, a Trinity College anunciou o recuo nos nos negócios com empresas israelitas.

“A universidade vai completar um desinvestimento em empresas israelitas que tenham atividades no território ocupado da Palestina e surjam na lista negra das Nações Unidas”, indicou a universidade em comunicado, citado pela BBC, em que se compromete também a rever as trocas de estudantes com Israel.