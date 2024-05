Tutor de Bobi diz ter provas de que o seu cão era mesmo o mais velho do mundo

Leonel Costa, o tutor de Bobi, o cão que chegou a ter o record do Guiness de cão mais velho do mundo, diz ter provas científicas que atestam a idade do animal de companhia, que morreu a 21 de outubro com 31 anos e 165 dias.

Em entrevista à TVI, o tutor do cão afirmou que foram realizados exames à saliva e ao sangue do cão que confirmaram a sua idade. "A bióloga e o laboratório que realizaram esta situação comprovam que o Bobi, à data destes exames, tinha 31 anos”, assegura, acrescentando que "ele [Bobi] faria, dentro de três dias, 32 anos".

De acordo com o Leonel Costa, depois da atribuição do título de "cão mais velho do mundo", vários laboratórios entraram em contacto consigo propondo a realização de exames médicos.

As provas já foram transmitidas ao Guinness World Records e, perante a falta de resposta, Leonel Costa garante que avançará com o caso para tribunal e que "o primeiro ponto será a reposição dos títulos ao Bobi”.

O tutor refere ainda, contudo, a intenção de provar a "todas as pessoas" que duvidaram "do Bobi e do dono" que o seu cão "viveu uma longa vida".

Sobre a raça do cão, Leonel Costa garante que o Bobi nunca foi identificado como "rafeiro alentejano" pelo próprio e que se tratou de um erro do Guiness.