"Menina lobo" que cresceu numa floresta na Suíça foi encontrada em Espanha

Uma jovem de 17 anos, que terá crescido num bosque sem qualquer contacto com a sociedade, foi encontrada em Coín, Málaga. Foi uma patrulha da polícia local que identificou um carro em estado de abandono e com um pneu furado num parque de estacionamento. Junto ao veículo identificaram o proprietário, que se encontrava com a adolescente - ambos aparentavam estar a viver na rua.

De acordo com o espanhol ABC, havia um mandado de busca internacional para encontrar a menor, que seria procurada na Suíça, depois de ter sido raptada pelo pai e criada, juntamente com outras duas irmãs, numa floresta na sem manter qualquer contacto com a sociedade.

Depois ter sido encontrada, no passado dia 18 de março, o Ministério Público e o Serviço de Proteção de Menores de Málaga contactaram as autoridades suíças, que alertaram que a jovem tinha sido criada com uma “total desconexão com qualquer administração ou entidade pública” e sem nunca ter ido à escola nem ter tido qualquer tipo de acompanhamento médico.

O alerta foi dado pelo gabinete SIRENE (Pedido de Informação Suplementar nas Entradas Nacionais), cuja principal missão é a cooperação “técnica e operacional” entre países do espaço Schengen.

De acordo com o "Diario Sur", uma nota da da polícia salientava o “alto risco de rapto” por parte do pai que é descrito como “um perigo" para a jovem e, por isso, as autoridades solicitaram a Espanha que tomasse medidas de precaução para que esta fosse mantida sob a custódia temporária do Serviço de Proteção de Menores.

O pai da jovem é, alegadamente, contra qualquer instituição, razão pela qual se encontrava a escondido das autoridades, além de apresentar problemas de saúde mental.