Negociações para cessar-fogo em Gaza continuam esta terça-feira

As negociações indiretas para um cessar-fogo entre Israel e o Hamas vão continuar esta terça-feira no Egito, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar.

Um porta-voz do governo qatari declarou que a resposta do Hamas, que disse esta segunda-feira que aceita uma proposta de cessar-fogo do Egito e do Qatar, "pode ser descrita como positiva".

Majed Al-Ansari anunciou o retomar das negociações esta terça-feira, e afirmou a esperança do Qatar "que as negociações culminem num acordo para um cessar-fogo imediato e permanente na Faixa de Gaza", assim como para a "troca de prisioneiros e detidos, e um fluxo sustentável de ajuda humanitária para todas as áreas da Faixa".