Bola de Ouro de Maradona vai a leilão

Foi em 1986 que Diego Maradona recebeu a sua Bola de Ouro, ano em que foi considerado o melhor jogador do Mundial de Futebol. Passados 38 anos, o troféu segue o mesmo caminho que a bola com que o argentino marcou um golo com a mão ("a mão de Deus") nos quartos de final desse México86, ou que aquele que seguiu a camisola que vestiu, nesse Mundial, no jogo Argentina – Inglaterra.

Esta é a primeira Bola de Ouro a ser leiloada, com data marcada para 6 de junho.



Maradona, que morreu em em 2020, ganhou a Bola de Ouro depois de alcançar a vitória para a Seleção da Argentina no México, com cinco golos marcados na final. No entanto, os dois golos mais lembrados são os dos quartos de final no jogo contra Inglaterra: o polémico "mão de Deus", que apesar de ter sido marcado com a mão não foi considerado inválido, e a corrida que começou no meio-campo e em que, ao longo de 68 metros, Maradona fintou cinco jogadores britânicos. Esse acabou por ser considerado o "Golo do Século".

Em 2022, a camisola utilizada por Diego Maradona durante o Argentina – Inglaterra foi leiloada por 8,9 milhões de euros. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela Sotheby’s, empresa responsável pelo leilão. Já a bola da "mão de Deus" foi vendida por cerca de 2,3 milhões de euros.