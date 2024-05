Padre armado detido na Praça de São Pedro no Vaticano

Um padre de 59 anos foi detido na Praça de São Pedro, no Vaticano, por transportar uma mala com várias armas, entre as quais uma pistola de ar comprimido, duas facas, um cutelo e uma chave de fendas.

Segundo o jornal italiano La Repubblica, o padre, vestido de batina, tentou entrar na Praça de São Pedro, por volta das 9 horas da manhã de domingo, tendo sido interrompido pela polícia do Vaticano durante uma fiscalização.

O padre, que é da República Checa e identificado pelo La Repubblica como Milan Palkovic, alegou, inicialmente, que a bolsa pertencia a outro padre. Mais tarde, admitiu que lhe pertencia mas que as armas eram para defesa pessoal.

Palkovic, que estava no Vaticano com um grupo de fiéis para assistir à missa dominical do Papa Francisco, está agora acusado de posse ilegal de armas.