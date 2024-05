Hamas aceita cessar-fogo proposto pelo Qatar e Egito

O Hamas anunciou esta segunda-feira que aceitou a proposta de cessar-fogo do Qatar e do Egito. Segundo a "Reuters", Israel declarou que está a analisar os termos aprovados pelo Hamas por serem "suavizados".

De acordo com a "Al Jazeera", o líder do Hamas informou o primeiro-ministro do Qatar e o ministro dos serviços de informação do Egito por chamada telefónica.

À "Reuters", fonte do Hamas esclareceu que o cessar-fogo aceite inclui exigências como um cessar-fogo, reconstrução da Faixa de Gaza, o regresso dos palestinianos deslocados e um acordo para troca de prisioneiros.

A mesma fonte disse que o Hamas vai deslocar-se a Cairo, a capital do Egito, para discutir o cessar-fogo e os próximos passos.

Fonte do governo israelita disse à "Reuters" que a proposta aprovada pelo Hamas foi "suavizada", e que inclui conclusões "abrangentes" que Israel não aceita.

"Isto parece ser uma artimanha com a intenção de fazer Israel parecer o lado que recusa um acordo", disse a mesma fonte, citada pela "Reuters".

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), Daniel Hagari, afirmou, numa conferência de imprensa esta tarde, que Israel está "a explorar tudo aquilo de que tem conhecimento" e "a levar ao limite o potencial das negociações e a recuperação dos reféns", que sublinhou ser "a principal missão".

Hagari sublinhou que, em paralelo, o exército israelita vai "continuar a atuar de forma operacional na Faixa de Gaza".

O "The Times of Israel" declarou que o governo de Israel avisou que a proposta em causa foi unilateralmente apresentada pelo Egito, e que não está a ser levada a sério antes dos detalhes serem clarificados.





O exército israelita pediu esta segunda-feira aos habitantes de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, para se deslocarem para "zonas humanitárias". As IDF estão a preparar uma invasão terrestre da localidade, e lançaram ataques aéreos pouco depois do aviso. O Hamas avisou que isso pode colocar em perigo as negociações de tréguas.

As negociações de paz mediadas pelo Qatar e pelo Egito já duram há vários meses, com o objetivo de encontrar uma solução para o conflito atual, que começou a 7 de outubro depois de um ataque do Hamas em território israelita.

[em atualização]