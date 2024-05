Hamas aceita cessar-fogo proposto pelo Qatar e Egito. Israel não se compromete

O acordo será, segundo com a mesma fonte, composto por três fases, de 42 dias cada - semelhante à proposta de fevereiro do Hamas - e prevê a retirada total de Israel na segunda fase.

De acordo com a "Al Jazeera" , o líder do Hamas informou o primeiro-ministro do Qatar e o ministro dos serviços de informação do Egito por chamada telefónica.

O Hamas anunciou esta segunda-feira que aceitou a proposta de cessar-fogo do Qatar e do Egito. Segundo a "Reuters", Israel declarou que está a analisar os termos aprovados pelo Hamas por serem "suavizados".

O "The Times of Israel" avançou inicialmente que o governo de Israel avisou que a proposta em causa foi unilateralmente apresentada pelo Egito, e que não está a ser levada a sério antes dos detalhes serem clarificados.

Também os Estados Unidos da América declararam, na tarde desta segunda-feira, que estão a avaliar a resposta do Hamas, assim como "a discuti-la com os nossos parceiros na região".

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA evitou "caracterizar" a resposta do Hamas, sublinhando que um acordo é do interesse tanto de israelitas como de palestinianos.

"Traria um cessar-fogo imediato, permitiria um aumento no movimento de ajuda humanitária e vamos continuar a trabalhar para tentar alcançar um acordo", disse Matthew Miller, citado pela "CNN".

O exército israelita pediu esta segunda-feira aos habitantes de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, para se deslocarem para "zonas humanitárias". As IDF estão a preparar uma invasão terrestre da localidade, e lançaram ataques aéreos pouco depois do aviso. O Hamas avisou que isso pode colocar em perigo as negociações de tréguas.

As negociações de paz mediadas pelo Qatar e pelo Egito já duram há vários meses, com o objetivo de encontrar uma solução para o conflito atual, que começou a 7 de outubro depois de um ataque do Hamas em território israelita.

[notícia atualizada às 19h07]