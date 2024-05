França e China querem relação equilibrada entre UE e gigante asiático

A França comprometeu-se esta segund-feira a manter uma relação equilibrada entre a China e a União Europeia (UE) num encontro dos presidentes dos dois países em Paris, em que participou a presidente da Comissão Europeia.

"A nossa vontade é ter uma relação equilibrada com a China", afirmou o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, antes do início da reunião com Xi Jiping e Ursula von der Leyen no Palácio do Eliseu.

Macron exigiu "regras justas para todos" no comércio entre a Europa e a China, segundo a agência espanhola EFE.

"O futuro do nosso continente dependerá claramente da nossa capacidade de continuar a desenvolver as relações com a China de uma forma equilibrada", disse Macron, também citado pela agência francesa AFP.

Nas breves declarações à imprensa antes da reunião à porta fechada com Xi e Von der Leyen, o líder francês aludiu às tensões económicas e comerciais entre a China e a UE.

A UE anunciou nos últimos meses medidas de proteção contra práticas que considera injustas por parte de Pequim, nomeadamente a subvenção de certos setores cujos produtos inundam o mercado europeu.

Macron disse que existem outras preocupações que serão discutidas com o Presidente chinês, e falou das guerras na Ucrânia e no Médio Oriente

"São duas grandes crises em que a coordenação entre nós é absolutamente crucial", afirmou.

Xi apelou para que a China e a UE reforcem a "coordenação estratégica" e se mantenham parceiros, num contexto de numerosos litígios que vão do comércio aos direitos humanos.

"Como duas grandes potências mundiais, a China e a UE devem permanecer parceiros, prosseguir o diálogo e a cooperação, aprofundar a comunicação estratégica, reforçar a confiança mútua estratégica, consolidar o consenso estratégico e empenhar-se na coordenação estratégica", disse Xi.