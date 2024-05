O presidente chinês pediu esta segunda-feira uma trégua global durante o período dos Jogos Olímpicos de Paris, que se realizam entre julho e agosto.

Durante a primeira visita à Europa em cinco anos, Xi Jinping reuniu-se com o presidente francês, Emmanuel Macron, e a líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Paris, com estes a pedirem que use a sua influência na Rússia para terminar a guerra na Ucrânia.

“O mundo hoje está longe de estar calmo. Como membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas e um país responsável, a China pede tréguas no mundo durante os Jogos Olímpicos de Paris”, afirmou, citado pela Reuters, através de um intérprete, ao lado de Macron.

Pequim tem vindo a fortalecer as suas ligações militares com a Rússia nos últimos anos, enquanto recebia sanções militares dos EUA.

A suspensão de conflitos armados, a chamada “trégua olímpica” é uma tradição com várias décadas e que poderá abranger o período de 26 de julho a 11 de agosto e também os Jogos Paralímpicos, até ao final de agosto.

Com a declaração de Xi Jinping, a França espera que a China use a sua influência para persuadir a Rússia para tréguas, quando Vladimir Putin visitar o país no final deste mês.

O presidente chinês apoiou ainda a organização de um conferência de paz apoiada por Rússia e Ucrânia, mostrando-se disponível para participar noutra conferência organizada pela Suíça para 16 de junho, para a qual Moscovo não foi convidado. “A história mostra que conflitos só podem ser resolvidos através de negociações”, disse.