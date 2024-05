Brasil. Cheias já fizeram 83 mortos e há mais de 100 desaparecidos

O número de vítimas mortais das cheias em Rio Grande do Sul, no Brasil, continua a aumentar, registando-se, pelo menos, 83 mortes. Mais de 100 pessoas ainda estão desaparecidas.

O governador do estado, Eduardo Leite, afirmou que o número de mortos ainda deve aumentar substancialmente à medida que as equipas de resgate tiverem acesso a mais regiões.

Segundo informou a Defesa Civil do Rio Grande do Sul esta segunda-feira, estão desaparecidas 111 pessoas, um número que também tem aumentado nos últimos dias.

No domingo à noite, na anterior atualização, as autoridades tinham reportado, pelo menos, 78 mortos e 105 desaparecidos.

As tempestades afetaram mais de dois terços das cerca de 500 cidades do estado brasileiro, obrigando cerca de 122 mil pessoas a abandonarem as suas casas, de acordo com a autoridade estatal de defesa civil, que alertou para a possibilidade de continuação das por vários dias, apesar da redução da chuvas durante o fim de semana.

No Rio Grande do Sul, com uma população de 11 milhões de pessoas, cerca de 421 mil residências continuam sem luz e 115 municípios não têm serviços de telefone e internet, além de 61 estradas se encontrarem com bloqueios totais e parciais devido às cheias dos rios.



No último ano, o sul do Brasil sofreu uma série de eventos climáticos extremos que o Instituto de Meteorologia do Brasil associa ao fenómeno "El Niño", que provocou um aumento na precipitação nesta parte do país.