Morreu Bernard Hill, ator de "Senhor dos Anéis" e "Titanic"

Bernard Hill - ator de teatro, televisão e cinema - morreu aos 79 anos de idade.

O ator ficou famoso depois do seu papel em "Boys from the Blackstuff". Além da interpretação de "Yosser Hughes" na série da BBC, de 1982, era conhecido pelo papel de capitão "Edward Smith" do Titanic no filme de James Cameron, de 1997, e "Théoden", rei de Rohan, na trilogia cinematográfica "O Senhor dos Anéis", de Peter Jackson.



Hill morreu na madrugada de domingo, confirmou o seu agente Lou Coulson.

