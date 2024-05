UE defende independência após alegada interferência em investigações

A União Europeia (UE) defendeu este sábado a independência do Tribunal Penal Internacional (TPI), depois de o tribunal ter denunciado na sexta-feira tentativas de "interferência" e "intimidação" contra os seus funcionários, noticiou este sábado a Europa Press.

"A UE apoia a proteção da independência do TPI e a integridade do Estatuto de Roma. As ameaças contra o tribunal e os seus funcionários são inaceitáveis", afirmou o porta-voz do Serviço de Ação Externa da UE, Peter Stano, numa mensagem publicada na rede social X.