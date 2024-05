Diego Costa ajuda a resgatar 100 pessoas em cheias no Brasil

A estrela do futebol brasileiro, Diego Costa, Diego Costa, ajudou ao resgate de aproximadamente cem pessoas atingidas pelas inundações na cidade de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre.

O avançado do Grémio de Portalegre, que em Portugal atuou no Penafiel e Sp. de Braga, tendo depois rumado a colossos do futebol europeu como o Chelsea e o Atlético de Madrid, regressava a casa quando se deparou com pessoas a precisar de ajuda devido às enchentes no Rio Grande do Sul.