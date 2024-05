Cheias no sul do Brasil fazem 39 mortos e há 68 desaparecidos

O número de vítimas mortais devido às duas tempestades que, desde segunda-feira, assolam o estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, subiu para 39, havendo ainda 68 pessoas desaparecidas, de acordo com as autoridades.

“Infelizmente já são 39 vidas perdidas e 68 desaparecidos por fenómenos meteorológicos no RS [Rio Grande do Sul]”, informou o governador estadual, Eduardo Leite, numa publicação na rede social X.

As forças de segurança resgataram um total de oito mil pessoas, enquanto outras 24 mil estão deslocadas devido às cheias, que já afetaram 265 municípios dos 497 que compõem o estado.

“Mais de 8.000 pessoas já foram resgatadas por via terrestre e aérea, nas mais diversas circunstâncias deste momento dramático que vivemos”, acrescentou Leite, apelando a todos os que se encontram em zona de risco para abandonarem estes locais e se refugiarem num lugar seguro.