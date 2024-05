Myanmar proíbe homens de se candidatarem a trabalho no estrangeiro

A junta militar no poder em Myanmar (antiga Birmânia) anunciou a suspensão da emissão de autorizações para os homens trabalharem no estrangeiro. A decisão foi anunciada na quinta-feira à noite, algumas semanas depois de o governo ter comunicado a imposição de serviço militar de pelo menos dois anos, o que levou milhares de pessoas a tentarem abandonar o país. O Ministério do Trabalho birmanês suspendeu "de forma temporária" os pedidos, indicou, em comunicado. Myanmar tem estado mergulhado em conflitos desde o golpe de Estado, em 2021, com a junta militar enfraquecida pelas derrotas do exército contra guerrilheiros pró-democracia e de minorias étnicas.