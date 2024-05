Irmão de refém luso-israelita morto acusa governo de Netanyahu de "terrível negligência"

O refém israelita de nacionalidade portuguesa Dror Or, detido na Faixa de Gaza desde os ataques do Hamas de 7 de outubro, foi declarado morto, anunciaram esta sexta-feira as autoridades israelitas e os familiares. Terá sido assassinado a 7 de outubro e o corpo levado para Gaza. "Foi agora confirmado que Dror Or, raptado pelo Hamas em 7 de outubro, foi assassinado e o seu corpo está detido em Gaza", declarou o Governo israelita na sua conta oficial no X, acrescentando que Alma, Noam e o seu irmão Yahli são agora órfãos. O corpo de Dror Or, de 49 anos, está retido na Faixa de Gaza desde 7 de outubro, indicaram, por seu lado, em comunicado as autoridades do kibbutz Be'eri, onde vivia e cujos habitantes foram dos mais afetados pelo ataque do movimento islamita palestiniano Hamas contra o território israelita.

Irmão acusa governo de "terrível negligência" "Na última noite, recebemos a notícia chocante de que as forças de segurança reuniram informação que prova que o Dror, o meu querido, sábio, amado e bondoso irmão, foi morto no desastre de Be'eri e o seu corpo foi levado para Gaza", afirmou o irmão, Elad Or, num comunicado divulgado pelo Fórum das Famílias dos Reféns. A mulher de Dror Or foi morta no ataque, enquanto dois dos seus três filhos, de 17 e 13 anos, foram raptados e depois libertados no âmbito de um acordo de tréguas entre Israel e o Hamas no final de novembro. "A nossa missão de vida daqui em diante é apoiar os filhos preciosos do Dror e da Yonat, que são agora órfãos dos dois pais, e o resto dos membros da família que sobreviveram ao massacre", acrescentou.

Na mesma mensagem, Elad Or afirma que "os terroristas do Hamas conseguiram matar o Dror e fazer o seu corpo refém devido à terrível negligência a que foram sujeitos os residentes de Be'eri e todos os cidadãos israelitas". Uma "negligência" que, sublinha Elad, "continua inalterada, já que o governo israelita evade-se à sua responsabilidade, falha na missão de trazer os reféns de volta e os seus ministros descarados até nos confrontam e insultam". Defendendo que "chega de arrastar os pés e de jogos políticos", o irmão do refém luso-israelita morto defende um "acordo imediato" que permita libertar os reféns vivos e também o corpo do irmão, "para ser enterrado em Israel".