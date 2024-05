Trump só aceita resultados presidenciais “se tudo for conduzido de forma honesta”

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump recusa comprometer-se a reconhecer o resultado das eleições presidenciais de novembro, que deverá disputar contra Joe Biden.

“Se tudo for conduzido de forma honesta, aceitarei de bom grado os resultados. Mas se não for esse o caso, então teremos de lutar pelo bem do país”, disse o antigo presidente, questionado sobre as eleições presidenciais no Wisconsin pelo “Milwaukee Journal Sentinel”.

Estes comentários ecoam as declarações do republicano durante as eleições presidenciais de 2020, onde Donald Trump nunca aceitou a sua derrota perante o democrata Joe Biden.

“Para resumir a história: Donald Trump representa um perigo para a nossa Constituição e para a democracia”, disse um porta-voz da equipa de campanha de Biden, reagindo à entrevista do bilionário.

Numa outra conversa, publicada na terça-feira, o republicano já tinha sido muito evasivo sobre a possibilidade de violência política na sequência das eleições de novembro.

“Se não ganharmos, depende”, assegurou o ex-presidente, cujos apoiantes, convencidos da sua vitória nas presidenciais de 2020, atacaram a sede do Congresso norte-americano causando destruição e vítimas mortais.

Donald Trump está a ser processado pelo seu papel neste ataque e por tentar inverter os resultados das últimas eleições presidenciais, nomeadamente no estado da Georgia.