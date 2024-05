Segundo denunciante de defeitos em aviões Boeing morre repentinamente

De acordo com a Al Jazeera , o funcionário tinha apresentado uma queixa contra a Spirit à Administração Federal de Aviação, alegando graves falhas de qualidade nas instalações de produção do 737 MAX , na fábrica em Wichita, no Kansas, nos Estados Unidos.

De acordo com as autoridades da Carolina do Sul, Barnett morreu devido a um aparente ferimento de bala autoinfligido.

Na altura, os advogados que representaram Barnett referiram que o seu cliente estava no meio de um processo contra a Boeing, após sofrer represálias no trabalho com a denúncia que fez dos problemas de segurança com o Boeing 787 Dreamliner.

Em 2019, Barnett tinha mesmo alegado à BBC que a Boeing tinha deliberadamente equipado aviões com peças defeituosas e que haviam graves problemas com os sistemas de oxigénio.

O mistério que envolve as duas mortes, a serem investigadas pelas autoridades, surge numa altura em que a Boeing, que domina o mercado dos aviões comerciais, tem sido alvo de grande escrutínio em termos de segurança depois de dois acidentes fatais do 737 Max em 2018 e 2019, que vitimaram 346 pessoas e, ainda mais recentemente, vários incidentes, entre eles a queda da porta do avião da Alaska Airlines em pleno voo.