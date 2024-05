Reconstrução de Gaza custará perto de 38 mil milhões de euros

A reconstrução da Faixa de Gaza, atingida pela guerra entre Israel e o Hamas, deverá custar entre 30 e 40 mil milhões de dólares, estimou esta quinta-feira um responsável das Nações Unidas, que relata uma "destruição sem precedentes".

"As estimativas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento [PNUD] para a reconstrução de tudo na Faixa de Gaza ultrapassam os 30 mil milhões de dólares [28 mil milhões de euros], podendo chegar aos 40 mil milhões de dólares [37,4 mil milhões de euros]", afirmou Abdallah al-Dardari, diretor do gabinete regional do PNUD para os Estados Árabes, numa conferência de imprensa em Amã.

Al-Dardari, que também é subsecretário-geral da ONU, afirmou que "a escala da destruição é enorme e sem precedentes".

A reconstrução do enclave palestiniano, sublinhou, é "uma tarefa que a comunidade internacional não tinha de enfrentar desde a Segunda Guerra Mundial".

Se o processo fosse feito da forma tradicional, "poderia demorar décadas e o povo palestiniano não se pode dar ao luxo de esperar décadas", acrescentou.

"Por conseguinte, é importante agirmos rapidamente para realojar as pessoas em alojamentos decentes e restabelecer a sua vida económica, social, sanitária e educativa normal. Esta é a nossa prioridade absoluta e deve ser alcançada nos primeiros três anos após a cessação das hostilidades", referiu.

As Nações Unidas calculam que pelo menos "37 milhões de toneladas" de escombros se acumularam na sequência dos atentados e explosões, desde o início da guerra entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas, há quase sete meses.

"Estamos a falar de um número colossal e que está a aumentar todos os dias. Os últimos dados indicam que já se aproxima dos 40 milhões de toneladas", salientou Al-Dardari.

O responsável da ONU salientou ainda que "72% de todos os edifícios residenciais foram total ou parcialmente destruídos".

"A reconstrução deve ser meticulosamente planeada, eficiente e extremamente flexível, porque não sabemos como a guerra vai acabar" e que tipo de governação será estabelecida na Faixa de Gaza, disse ainda.

Em 07 de outubro, um ataque sem precedentes do Hamas em Israel causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas, que responderam com uma ofensiva militar contra a Faixa de Gaza.

A operação israelita provocou cerca de 34.600 mortos e a destruição de muitas infraestruturas em Gaza, de acordo com dados atualizados pelo governo do Hamas.