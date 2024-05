Cheias no sul do Brasil fazem 10 mortos e 21 desaparecidos

Pelo menos 10 pessoas morreram, 11 ficaram feridas e 21 estão desaparecidas na sequência da tempestade que está a atingir o sul do Brasil.

Esta quarta-feira, o estado do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública, com o governador local a prever que as chuvas intensas que atingem a região desde segunda-feira “serão o maior desastre do estado”.

Os últimos dados dão conta ainda de que mais de 4 mil pessoas ficaram desalojadas devido ao temporal e as autoridades admitem dificuldades no apoio à população.

“Não teremos capacidade para fazer todos os resgates porque o evento climático está muito disperso”, afirmou o governador Eduardo Leite, que pediu às pessoas nas cidades afetadas que abandonem as suas casas.

O alerta de chuva continua esta quinta-feira, com o estado a ter cancelado as aulas esta quinta e sexta-feira.