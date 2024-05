Polícia retira manifestantes pró-Palestina da Universidade de Columbia

A ação aconteceu pouco depois das nove da noite desta terça-feira (02:00 em Lisboa), quando a polícia, com capacetes e munida de escudos antimotim, se aglomerou à entrada da universidade.

Um camião da polícia com uma escada aproximou-se do edifício ocupado e agentes subiram para chegar a uma janela e entrar, de acordo com a agência de notícias France-Presse.

A ocupação do Hamilton Hall, edifício da administração, foi mais um passo na contestação dos manifestantes pró-Palestina, acampados num outro local do terreno há quase duas semanas.

Num comunicado divulgado por um porta-voz da Columbia, na terça-feira, lia-se que os agentes chegaram ao 'campus' depois de a universidade ter pedido ajuda.

A medida foi tomada horas após a polícia de Nova Iorque ter dito que os agentes não entrariam no 'campus' sem o pedido da administração da universidade ou em caso de emergência.

"Depois de a Universidade ter tomado conhecimento, durante a noite, de que o Hamilton Hall tinha sido ocupado, vandalizado e bloqueado, não nos restou outra alternativa", afirma-se na declaração da Columbia.

"A decisão de contactar a polícia de Nova Iorque foi tomada em resposta às ações dos manifestantes e não à causa que defendem. Deixámos claro que a vida no 'campus' não pode ser interminavelmente interrompida por manifestantes que violam as regras e a lei."

Os protestos na Universidade de Columbia, que começaram no início de abril, desencadearam manifestações que agora se estendem da Califórnia a Massachusetts.

À medida que se aproximam as cerimónias de graduação, os administradores enfrentam uma pressão acrescida para acabar com os protestos.

De acordo com a AP, mais de mil manifestantes foram detidos nas últimas duas semanas em campus universitários de estados como Texas, Utah, Virgínia, Carolina do Norte, Novo México, Connecticut, Luisiana, Califórnia e Nova Jérsia, alguns após confrontos com a polícia com equipamento antimotim.