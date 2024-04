Universidade de Columbia ameaça expulsar alunos que ocuparam edifício

Os manifestantes insistiram que permanecerão no local até que a universidade concorde com três exigências: desinvestimento, transparência financeira e amnistia.

O chefe do Departamento de Polícia de Nova Iorque, Jeffrey Maddrey, durante uma conferência de imprensa, esclareceu que os seus agentes não entrariam no 'campus' de Columbia sem um pedido da administração da faculdade.

Num comunicado, o porta-voz da Universidade de Columbia, Ben Chang, deixou uma mensagem para os alunos que há alguns dias acamparam no centro do 'campus'.

A ocupação do edifício - onde os manifestantes ignoraram um ultimato para abandonar um acampamento de tendas na segunda-feira, sob ameaça de serem suspensos - desenrolou-se à medida que outras universidades intensificavam os esforços para terminar os acampamentos de ativistas, com ajuda da polícia.

A Universidade de Columbia ameaçou, esta terça-feira, expulsar os alunos que ocuparam um edifício no 'campus' em Nova Iorque, Estados Unidos, barricando as entradas e desfraldando uma bandeira palestiniana, manifestando-se contra a guerra de Israel contra o Hamas.

Uma delegação do Hamas é hoje esperada no Egito pa(...)

Várias universidades em diferentes cidades dos EUA estão a debater-se sobre como desalojar estudantes que acampam como forma de protesto, à medida que se aproximam as cerimónias de formatura, com algumas negociações a decorrer e com outras instituições a recorrer à força policial e a ultimatos que resultaram em confrontos com agentes de segurança.

Dezenas de pessoas foram detidas na segunda-feira durante protestos em universidades do Texas, Utah, Virgínia e Nova Jersey, enquanto a Universidade de Columbia anunciou que tinha começado a suspender estudantes, depois de ter chamado a polícia para desalojar estudantes acampados na praça central do seu 'campus'.

Também a polícia de Yale e de New Haven cercou o acampamento na praça central da universidade, explicando que qualquer pessoa dentro da área bloqueada estaria sujeita a detenção e suspensão se não saísse.

Também hoje, a polícia entrou num acampamento na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill e na Universidade de Connecticut agentes ordenaram aos manifestantes que removessem as tendas.

Na Universidade Politécnica do Estado da Califórnia, em Humboldt, onde os manifestantes ocuparam dois edifícios, dezenas de polícias com capacetes e bastões entraram no 'campus', esta terça-feira de manhã, retirando alunos de dois corredores e detendo 25 pessoas.

Na Virginia Commonwealth University, em Richmond, a polícia e os manifestantes entraram em confronto na noite de segunda-feira enquanto os polícias desmontavam tendas, atacavam a fila de manifestantes, usando agentes químicos para dispersar a multidão.

Perante esta situação, o gabinete do Alto-Comissário dos Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, expressou preocupação com as medidas policiais para desmobilizar os estudantes das universidades norte-americanas, ao mesmo tempo em que sublinhou que os comentários antissemitas, anti-árabes e anti-palestinos eram "totalmente inaceitáveis"