Três polícias mortos em "dia absolutamente trágico na cidade de Charlotte"

Três polícias foram mortos e quatro ficaram feridos durante um tiroteio na cidade de Charlotte, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Um suspeito também foi encontrado sem vida.

Os agentes foram baleados durante uma operação para dar cumprimento a um mandado de captura para deter um cadastrado suspeito da posse de armas.

A polícia chegou à residência do suspeito e foi recebida a tiro, disse aos jornalistas Johnny Jennings, comandante do Departamento de Polícia de Charlotte-Mecklenburg.

As forças de segurança responderam aos disparos e mataram um homem no exterior da habitação.

A operação prosseguiu com troca de tiros no interior da casa e acabou com a detenção de outras duas pessoas e a intervenção da unidade especial SWAT.

O comandante Johnny Jennings diz que, pelo menos um dos detidos, abriu fogo sobre a polícia.

“Hoje é um dia absolutamente trágico para a cidade de Charlotte e para os agentes da lei. Hoje perdemos alguns heróis que queriam apenas manter nossa comunidade segura”, declarou Jennings.