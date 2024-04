Sobe para cinco o número de mortos em ataque com mísseis a Odessa

Pelo menos cinco pessoas morreram num ataque com mísseis russos realizado na segunda-feira na cidade portuária de Odessa, no sudoeste da Ucrânia, declararam hoje as autoridades locais.

O balanço anterior realizado pelas autoridades ucranianas indicava quatro mortos. "Infelizmente, o número de vítimas do ataque com mísseis russos de segunda-feira em Odessa aumentou para cinco pessoas", disse o governador regional Oleg Kiper nas redes sociais. Oleg Kiper acrescentou que o total de vítimas aumentou após a morte de um homem com cerca de 60 anos no hospital. O governador sublinhou ainda que outras 23 pessoas estavam a receber tratamento médico no hospital. "Oito desses estão em estado grave, incluindo quatro em estado crítico, nomeadamente uma menina de quatro anos", disse Kiper. Odessa, um porto no Mar Negro vital para as exportações ucranianas, é regularmente alvo de ataques com mísseis e 'drones'. Já o governador da região de Kherson, no sul do país, disse que os bombardeamentos russos mataram uma pessoa nas últimas 24 horas. A Rússia tem atacado incansavelmente cidades ucranianas há meses e avançado na frente oriental da Ucrânia, que ainda aguarda a chegada das armas prometidas pelos Estados Unidos.