Samsung aumenta lucros em 10 vezes no primeiro trimestre do ano

A gigante sul-coreana disse que o lucro operacional para o período entre janeiro e março foi de 6,6 biliões de won (4,5 mil milhões de euros), superior aos 640 mil milhões de won (434 milhões de euros) que obteve no mesmo período do ano passado.

As receitas aumentaram quase 13%, para 71,9 biliões de won (48 mil milhões de euros), impulsionadas pelos preços mais elevados dos 'chips' de memória e vendas dos smartphones Galaxy S24, indicou.

A Samsung obteve 1,91 biliões de won (1,28 mil milhões) em lucros operacionais do negócio de semicondutores, marcando o primeiro lucro trimestral desta divisão desde o quarto trimestre de 2022, já que o mercado de 'chips' continua a recuperar de uma queda cíclica aprofundada pela pandemia da covid-19 e pelas tensões comerciais globais.

No que diz respeito ao futuro, a empresa apontou que o mercado de 'chips' de memória deverá manter-se forte nos próximos meses, impulsionado pela expansão das tecnologias de IA generativa, o que está a aumentar a procura de 'chips' convencionais usados em servidores e 'chips' avançados projetados para processar IA.

"No segundo semestre de 2024, espera-se que as condições de negócios permaneçam positivas com a procura - principalmente em torno da IA generativa - a manter-se forte, apesar da volatilidade contínua relacionada às tendências macroeconómicas e questões geopolíticas", de acordo com um comunicado.

Para os smartphones, a Samsung vai continuar a impulsionar as vendas do principal dispositivo, o Galaxy S24, construído com uma série de novos recursos viabilizados pela IA, incluindo tradução ao vivo durante chamadas telefónicas em 13 línguas e 17 dialetos.