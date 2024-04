Pelo menos 50 pessoas terão morrido afogadas perto das Ilhas Canárias

Pelo menos 50 pessoas podem ter morrido afogadas perto das Ilhas Canárias, depois de um barco que fazia a rota atlântica da África Ocidental para a Europa se ter afundado a 96 quilómetros a sul da ilha canária de El Hierro.

Uma embarcação vinda do Senegal afundou-se a cerca de 96 quilómetros da ilha de El Hierro.

De acordo com a publicação britânica "The Guardian", nove pessoas foram resgatadas durante a madrugada, depois de um navio mercante ter alertado o serviço de Salvamento Marítimo espanhol, que respondeu com uma lancha rápida e um helicóptero.

O porta-voz do Salvamento Marítimo referiu que a embarcação estava "semi-submersa" e que levou as nove pessoas "para o aeroporto de El Hierro", onde receberam assistência médica.

A equipa de resgate afirma que as pessoas transportadas eram provenientes da África Subsariana e se dirigiam a Espanha.



Segundo refere a publicação, a Guardia Civil espanhola estima que, pelo meno,s 60 pessoas estivessem a bordo da embarcação, quando esta saiu da cidade senegalesa de Mbour (a cerca de 100 quilómetros da capital, Dacar) nove dias antes.

Recorde-se que em outubro de 2020, 140 pessoas que tinham partido do mesmo porto morreram depois de a embarcação em que seguiam se ter afundado ao largo da costa senegalesa. Após algumas horas de viagem, o barco incendiou-se e virou perto de Saint-Louis. Cinquenta e nove pessoas foram resgatadas por navios de pesca próximos e pelas marinhas senegalesa e espanhola.

Segundo dados do relatório da ONG "Caminando Fronteras", 6.618 pessoas - uma média de 18 mortes por dia -, incluindo 384 crianças, morreram a caminho das costas espanholas em 2023.

Dados do Ministério do Interior espanhol referem que, entre 1 de janeiro e 15 de abril deste ano, chegaram a Espanha de barco 16.621 migrantes. O número representa um aumento de 11.681 em relação ao mesmo período do ano passado.

[Notícia atualizada às 17h34]