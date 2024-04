Netanyahu promete entrar em Rafah com ou sem acordo de trégua

O primeiro-ministro de Israel disse esta terça-feira que o exército israelita entrará, "com ou sem acordo" de trégua, em Rafah, sul da Faixa de Gaza, para eliminar os quatro batalhões do Hamas que afirma permanecerem nessa área.

"Entraremos em Rafah e eliminaremos os batalhões do Hamas que lá se encontram, com ou sem acordo", afirmou Benjamin Netanyahu, durante um encontro com familiares dos raptados e das vítimas do atentado de 7 de outubro em território israelita conduzido pelo grupo islamita palestiniano Hamas.