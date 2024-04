Confrontos em frente ao Parlamento na Geórgia devido a "lei russa"

As forças de segurança carregaram sobre os manifestantes e usaram canhões de água e gás lacrimogéneo, tendo sido atingidos com ovos e garrafas.

O partido no poder "Georgian Dream" afirma que o projeto de lei é necessário para combater aquilo a que chama "valores pseudo-liberais" impostos por estrangeiros e para promover a transparência.

A lei é contestada pela oposição, por grupos da sociedade civil e por várias figuras públicas da Geórgia.

Conhecida como "A lei russa", o diploma tem sido comparado à legislação existente da Rússia para perseguir os dissidentes e as vozes que contestam o regime de Vladimir Putin.

A sessão parlamentar desta terça-feira terminou sem votar a nova lei. Para quarta-feira está marcado um novo debate.

Há duas semanas, vários deputados georgianos entraram em conflito no parlamento, quando o partido no poder se preparava para avançar com um projeto de lei controverso sobre "agentes estrangeiros".

O deputado da oposição Aleko Elisashvili agrediu líder do partido do poder e coautor do projeto de lei, Mamula Mdinaradze, com um soco no rosto. O incidente deu origem a um confronto generalizado entre vários deputados.