Xi Jinping prevê visita oficial a França a 6 e 7 de maio

O Presidente chinês, Xi Jinping, tem prevista uma visita de Estado a França, a 06 e 07 de maio, para discutir a guerra na Ucrânia com Emmanuel Macron.

"Esta visita tem lugar por ocasião do 60.º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países e ocorre na sequência da visita do Presidente a Pequim e Cantão em abril de 2023", afirmou o Palácio do Eliseu num comunicado de imprensa.