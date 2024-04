Reino Unido. Rede bloqueia SMS de ativação da Chave Móvel Digital

Uma das maiores operadoras de telemóvel britânicas está há vários meses sem transmitir as mensagens de texto que permitem a ativação da Chave Móvel Digital (CMD), afetando utentes dos consulados.

O cônsul-geral em Londres, Luís Leandro da Silva, confirmou que existem "dificuldades específicas" com a rede EE, que se fundiu recentemente com a British Telecom, e com as respetivas operadoras móveis virtuais.

Em causa está a receção por portugueses residentes no Reino Unido dos códigos de confirmação que permitem a ativação da Chave Móvel Digital na respetiva aplicação móvel.

"Esperemos que a situação possa vir a ser ultrapassada no mais breve espaço de tempo possível", disse, embora não saiba quando.

O diplomata confirmou que a dificuldade "está circunscrita" à EE/BT e eventualmente a operadoras que usam a mesma rede, como a 1pMobile, Lycamobile ou a Utility Warehouse. .

"Esse universo da British Telecom e das suas associadas neste momento tem essa limitação em relação à Chave Móvel Digital", disse.

O cônsul afirmou estarem a ser consideradas "outras possibilidades para se contornar esta situação através de outra solução técnica".

Desde meados do ano passado que a operadora britânica deixou de aceitar mensagens de números de telemóvel estrangeiros enviadas em grande quantidade para combater atividade fraudulenta. .

A CMD é um meio de autenticação e assinatura digital certificado pelo Estado português que permite aceder e realizar serviços "online" de entidades públicas e privadas, tais como banca, telecomunicações, energia, saúde, turismo, entre outros.

Além disso, é ainda possível assinar documentos digitalmente, ou ter os documentos de identificação no telemóvel.

A falha é uma contrariedade para o consulado-geral de Portugal em Londres, que tem vindo a promover a adesão aos serviços consulares através da Internet, e para os quais é essencial o uso da Chave Móvel Digital. .

Atualmente é possível pedir remotamente, usando a CMD, a renovação do Cartão do Cidadão, alteração de morada ou a emissão do certificado de nascimento.

A Chave Móvel Digital também um meio privilegiado para conseguir marcações de atendimento presencial na plataforma de agendamento "online", onde o Consulado-Geral de Londres coloca disponível diariamente 40 a 50 vagas exclusivamente para quem faça o acesso com a CMD. .

Leandro da Silva disse que dezenas de milhares de utentes do consulado já usam esta modalidade.