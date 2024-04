Primeiro-ministro da Escócia demite-se

O primeiro-ministro escocês anunciou a sua demissão, dias antes de enfrentar uma moção de censura no parlamento.

O anúncio foi feito em conferência de imprensa, na sequência de uma crise política despoletada pelo fim do acordo de coligação com os Verdes escoceses.

Humza Yousaf admite que "subestimou os danos provocados" pela decisão de cortar relações com o partido de coligação, mas não pretende formular um novo acordo e "trair os seus princípios" para sobreviver à moção de censura.

"Conclui que reparar as relações políticas só pode ser feito por outra pessoa", explicou. O primeiro-ministro continuará no cargo até que se realizem eleições no Partido Nacional Escocês para escolher uma nova liderança.

Na semana passada, Humza Yousaf quebrou um acordo de coligação com os Verdes por acreditar que não era possível cumprir o objetivo de reduzir em 75% as emissões de gases de efeitos estufa até 2030.

Os Verdes, por seu turno, decidiram anunciar um voto favorável a uma moção de censura ao Governo, levando assim à demisão do primeiro-ministro.