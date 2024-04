Primeiro-ministro chinês considera Tesla "exemplo de sucesso" na cooperação com EUA

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, disse no domingo ao chefe da Tesla, Elon Musk, que a presença da empresa norte-americana no país é um "exemplo de sucesso da cooperação económica e comercial".

Musk, que esteve em Pequim para participar no 18.º Salão do Automóvel da China, disse que a fábrica da Tesla em Xangai, a "capital" económica do país, apresenta o melhor desempenho entre as instalações da empresa em todo o mundo "graças ao trabalho árduo e à sabedoria da equipa chinesa", segundo a empresa estatal.