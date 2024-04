Finnair suspende alguns voos durante um mês devido a interferências de GPS

A companhia aérea finlandesa Finnair anunciou, esta segunda-feira, que vai suspender os voos para Tartu, no leste da Estónia, durante um mês, devido a interferências no sistema GPS naquela zona. A responsabilidade é atribuída à Rússia.

Segundo a Finnair, na semana passada, dois voos tiveram de ser desviados para Helsínquia depois de as interferências no GPS terem impedido a aproximação a Tartu. "A Finnair vai suspender os seus voos diários para Tartu, na Estónia, de 29 de abril a 31 de maio, para que possa ser implementada uma solução alternativa de aproximação que não exija um sinal de GPS no aeroporto de Tartu", declarou a companhia aérea finlandesa, em comunicado. As interferências de GPS têm-se agravado na Europa Oriental, no Mar Negro e no Médio Oriente, áreas próximas de zonas de conflito, segundo o grupo industrial OpsGroup. A Estónia vai abordar esta questão da interferência com os países vizinhos e pretende debater a mesma na União Europeia e na NATO, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Margus Tsahkna, após a decisão da Finnair. "É um facto que a Rússia afeta os dispositivos GPS no espaço aéreo da nossa região", afirmou o ministro através de um porta-voz, sem apresentar provas da sua afirmação. Segundo Tsahkna, as autoridades estónias, juntamente com a Finnair, estão a trabalhar para encontrar soluções para restabelecer o tráfego aéreo em Tartu.